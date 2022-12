Fanpage.it

... è già stato stabilito che la fiction avrà la seguente: Prima puntata lunedì 13 ... su5. Scontato ci sembra il ritorno di Vanessa Incontrada , come quello di Francesco Arca . ......- Mancano 10 giorni a Natale e come sempre anche latv si adegua al clima delle feste. A farla da padrona le fiabe per i più piccole e le commedie romantiche per gli adulti. Su... Tra i classici film di Natale torna anche Fantaghirò: ecco la ... La pellicola si ispira alla hit degli Wham! da cui prende il titolo. Nel film compare anche uno dei componenti della band britannica ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...