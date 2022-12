Premio Napoli a Titti Marrone | Valerio Magrelli e Enzo Traverso

ilmattino.it

Pollica . Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani , ha vinto ilInnovazione di Smau2022 , l'appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera ......San Pietro a Majella di. Bambino prodigio, ha vinto giovanissimo il concorso Vittorio Veneto e altri concorsi nazionali per giovani talenti. Si perfeziona a Ginevra dove ottiene il 1°... Premio Napoli narrativa a Titti Marrone per “Se solo il mio cuore fosse pietra”, racconto dei bambini tornati Titti Marrone, Se solo il mio cuore fosse pietra, Feltrinelli (NARRATIVA) Valerio Magrelli, Exfanzia, Einaudi (POESIA) Enzo Traverso, Rivoluzione 1789-1989, Feltrinelli (SAGGISTICA) ...Il suo "Caminito", per la seconda settimana, è in vetta alla classifica dei libri più venduti in Italia. Maurizio De Giovanni con la nuova avventura del Commissario Ricciardi conquista ancora una volt ...