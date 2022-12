(Di venerdì 16 dicembre 2022) Letta e Metsola dimenticano che il Qatargate è una roba interna al partito e all’assemblea. Il problema non è tanto il virus ma gli anticorpi: il primo lo hanno, i secondi non sembra

...all'funzionano poco e male. Perché se per anni l'apparato di trasparenza messo in campo dalle istituzioni europee è stato guardato da noi italiani, privi di regole sul lobbying,...... l'ex vicepresidente dell'travolta dal Qatargate si difende Inutile dire che in questo clima nessuno ha voglia di sollevare qualche obiezione sule indagini sono state svolte. Chi ... Pd ed Europarlamento: come dichiararsi parte lesa e tirarsene fuori Come si fa cioè ad essere sicuri che gli anticorpi, inesistenti col Qatar, siano funzionanti con la Cina piuttosto che con gli Stati Uniti A proposito di simmetria, è la stessa postura ...il Qatargate ha dimostrato che regole e controlli all’Europarlamento funzionano poco e male. Sarebbe troppo facile scaricare le colpe sulla giungla di lobby che affollano Bruxelles e assediano le isti ...