“Non c’è più…” Eleonora Daniele | dramma privato in tv E non trattiene le lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022), il commosso ricordo del fratello. In questi giorni sulla Rai c’è la maratona Telethon, l’iniziativa nata nel 1965 negli Stati Uniti d’America su idea del popolare attore Jerry Lewis con il fine di raccogliere fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare. Ovviamente nei vari programmi della rete pubblica viene dato ampio spazio alla tematica e proprio oggi, venerdì 16 dicembre, la protagonista di Storie Italiane e Paolo Belli hanno condotto lo speciale “Telethon 2022”. Nella diretta, andata in onda su Rai1 dalle 14 alle 16,ha ricordato con commozione la vicenda del fratello Luigi, venuto a mancare all’età di 44 anni nel 2017. Non è la prima volta che la conduttrice ricorda il fratello, ma questa volta lo ha fatto in un’occasione particolare e dando quindi un messaggio speciale. ...