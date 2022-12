Mondiale per Club | l’Europa non ci sta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Uefa e ECA freddi di fronte alla proposta di Infantino di unpera 32 squadre per il 2025: il punto Come riportato dal Daily Mail, le parole di Infantino su unperhanno ricevuto un accoglienza fredda da parte dei diretti interessati. I principaleeuropei infatti sarebbero pronti a sferrare un duro colpo alle ambizioni della FIFA. Lo scorso venerdì Infantino avrebbe dovuto incontrare l’Europeans Association, che rappresenta 220europei, sperando di strappare un accordo, ma all’ultimo minuto il meeting non si è svolto, vista la posizione dei. Come ritorsione la FIFA avrebbe allora deciso di non rinnovare un memorandum di intesa con l’ECA, con l’attuale che scade il 31 dicembre. Si tratta di un ...

Eurosport IT

... cui si sono aggiunti lo SQAS (Safety and Quality Assessment System), l'adozione del modello organizzativo 231 e la certificazione ISO 45001, standardla salute e sicurezza sui luoghi di ..." Riposo dopo le fatiche deladesso ho passato tre giorni a Madonna di Campiglio, mi sono rilassato, ma come tutti sto aspettando le vere vacanze - ha aggiunto ai microfoni di Sky ... La Fifa lancia il Mondiale per club a 32 squadre: si parte nel 2025 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’indice di competitività del sistema di trasporto e logistica generale, in base all’elaborazione del Centro Studi Divulga sui dati aggiornati del World Economic Forum, colloca l’Italia al 17° posto a ...