Mahmood si presenta all’improvviso a Viva Rai2 | “Stavo passando”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Fiorello riesce sempre a conquistare un’ampia fetta di pubblico. La sua simpatia e la battuta sempre pronta, infatti, sono in grado di suscitare divertimento e leggerezza. Questo è confermato anche dal successo raggiunto dache, in circa due settimane, ha aumentato notevolmente gli ascolti mattutini del canale. Si è passati dal 1% al 14%. Ciò che rende così attraente la trasmissione è soprattutto la presenza di imprevisti e sorprese. In particolare, la puntata di questa mattina ha potuto godere di un ospite d’eccezione:, la sorpresa di: “Ho preso le brioche” Nella puntata di questa mattina di, Fiorello ha potuto parlare con un ospite apprezzatissimo dagli spettatori. Il cantante, ...

Fanpage.it

... durante la 16esima edizione degli MTV Video Music Awards, Pamela Anderson sicon un ... come Valentina Ferragni o(lui in total denim e neanche a dirlo con tanto di frange). Pamela, in ...Il suo profilo Instagram loancora con maglia e pantaloncini, in divisa pronto ad ... altrimenti dovremo affrontare esecuzioni quotidiane di manifestanti", ha scrittoAmiry - Moghaddam ... Viva Rai2, Mahmood si presenta all'improvviso da Fiorello: Ho ... window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d982483e-fd4e-5830-458b-a94be9cf5d ...Spotify presenta Wrapped 2022 svelando gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati del 2022. Per il terzo anno consecutivo l'artista più ascoltato a livello globale è la superstar por ...