Luca Zingaretti | poesia in romanesco per il compleanno della moglie Luisa Ranieri FOTO

Corriere della Sera

...la stessa cosa aveva fatto Andrea Orlando correndo a cancellare il tweet di congratulazioni a... Braccio destro nelle segreterie die Letta, responsabile organizzazione del primo, è ...Un regalo di compleanno speciale quello cheha deciso di fare alla moglie Luisa Ranieri per i suoi ... Luca Zingaretti scrive una poesia in romanesco per il compleanno di Luisa Ranieri: «L’occhio tuo che me... Nicole Murgia è sulla bocca di tutti, ultimamente, è il motivo non è solo la sua prossima entrata al GF Vip. Da mesi lei è molto attiva sui social per una questione in particolare.Che meravigliosa dedica ha scritto Luca Zingaretti per il compleanno di Luisa Ranieri. Una poesia d’amore in romanesco, una dichiarazione d’amore con cui l’attore ancora una volta conferma l’amore per ...