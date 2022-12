Lombardia | Moratti | ' decrescita felice qui non credo possa attecchire'

La Repubblica

...di allearsi con un alleato ininesistente, M5S che oltretutto è quello che predica l'inimicizia più totale verso i dem e vuole azzerarli nel voto 2024, invece che virare verso lae ...... e per lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15', ha annunciato Palazzo. A ...alla campagna elettorale del candidato per il centro sinistra Pierfrancesco Majorino e di Letizia,... Elezioni regionali, Letizia Moratti: "La Lombardia non cresce da 10 anni, per me c'è solo la vittoria" Leggi su Sky TG24 l'articolo Confronto Fontana - Moratti - Majorino, candidati per regione Lombardia a Live in Bergamo ...Sembrano le partite amichevoli che di solito si giocano d’estate. Ed ecco allora, oggi, Liverpool-Milan e poi, a seguire, stasera la Roma contro il Cadice. Ma estate non è. E ...