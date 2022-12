L’isola di Eduardo va ai privati A Stato e Regione non interessa Scaduti i termini per esercitare la prelazione

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo scaduto.di fronte alla baia di Nerano e al fiordo di Crapolla, nelle acque di Massa Lubrense, comune della città metropolitana di Napoli, cambia proprietà. Ancora una volta. Fino alla fine degli Anni Quaranta del Novecento di Vittorio Astarita, figlio di uno dei più grandi banchieri e industriali napoletani tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. E poi diDe Filippo e quindi del figlio Luca. Infine dei titolari dell’Antica Sartoria di Positano, sulle cui intenzioni riguardo al futuro utilizzo dell’area non esistono certezze. Quello su cui non esiste più alcun dubbio è che la compravendita perfezionata lo scorso settembre diventa esecutiva. Dopo che sono trascorsi i sessanta giorni che il vincolo apposto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Napoli alla fine dello scorso ...

