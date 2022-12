Highlights e gol Hatayspor-Lazio 2-5 | Amichevole 2022 VIDEO

Sky Sport

Sampdoria beffata al 94' dall'Adana Demirspor di Montella, che strappa il 2 - 2 dopo idi ... Il 4 gennaio la ripresa con la 16giornata ALANYASPOR - SALERNITANA 3 - 1:ADANA DEMIRSPOR - ......di Saelemaekers, ma Thiago Alcantara riporta avanti gli inglesi, che dilagano nel finale del secondo tempo grazie alla doppietta di Nunez. Di seguito ecco il tabellino completo. GLI... Milan-Arsenal 1-2, gol e highlights. Ai rossoneri non basta Tomori Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La vittoria della Juventus Donne contro lo Zurigo potrebbe non essere sufficiente per l’accesso ai quarti di finale in Champions.