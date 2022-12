Guidonia | padre e figlio entrano nel bar e scaricano le pistole contro i clienti | arrestati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 dicembre 2022)Montecelio (RM). Nelle prime ore di stamattina, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di due italiani,, residenti aMontecelio, gravemente indiziati di aver esploso, nella serata del 30 Agosto 2022 scorso, sei colpi di pistola verso un gruppo di ragazzi che stava consumando un aperitivo in un noto bar della zona, con chiaro intento omicida.sparanoun gruppo di ragazzi aI due complici,, avevano messo in atto il loro raid in un contesto in cui c’erano diverse persone, tutte potenzialmente in pericolo, poiché potevano essere ...