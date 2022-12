Guardia di Finanza | sequestrate numerose confezioni di sigarette elettroniche

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinua senza sosta l’attività delladidi Avellino a contrasto della diffusione e vendita di prodotti illegali nocivi per la salute. I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nei giorni scorsi, nell’ambito di un’attività di controllo eseguita in provincia, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 112 “disposable e-cig”, ovvero“usa e getta”, sprovviste del necessario contrassegno di Stato, requisito essenziale per la commercializzazione delle stesse, in quanto ne attesta la genuinità, la legittima provenienza e il pagamento dell’imposta di consumo, in misura variabile a seconda che il liquido contenga o meno nicotina. I prodotti sottoposti a sequestro, commercializzati da soggetti di nazionalità cinese, sono risultati, altresì, sprovvisti ...

La Repubblica

Per intenderci, non c'e' stato un assessore calabrese che si occupasse di governare la sanita', piuttosto ci hanno mandato generali dei Carabinieri o delladi, spesso senza nessuna ...Ladidi Napoli ha denunciato 7 persone, di cui 4 tratte in arresto e sequestrato 3 tonnellate di sigarette di contrabbando, oltre a un deposito, due automezzi e 1.500 euro in contanti ... Assenteismo, blitz della guardia di finanza all'Asl di Lecce: nel mirino i cartellini dei dipendenti Questa mattina la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha donato, alla Caritas diocesana di Vallo della Lucania, circa 4 tonnellate di biocombustibile, oggetto di ...La Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato 7 persone, di cui 4 tratte in arresto, e sequestrato 3 tonnellate di sigarette di contrabbando, oltre a un deposito, due automezzi e 1.500 euro in contant ...