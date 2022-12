Gazzetta – Mercato Juventus | blindato Iling Junior e su Fresneda e Kiwior…

(Di venerdì 16 dicembre 2022) 2022-12-15 10:43:24 Fa notizia quanto riportato poco fa dalladello Sport: La scossa societaria non stoppa i rinnovi e per il futuro avanti con la linea verde Lo tsunami societario ha rallentato ildella, ma non lo ha paralizzato del tutto. Il d.s. Federico Cherubini, dopo le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e di tutto il cda (28 novembre), ha incassato la fiducia della proprietà almeno fino a giugno. E con i vertici del club ha condiviso le linee guida per gestire i primi sei mesi del 2023: avanti con i rinnovi considerati centrali per il futuro e antenne dritte sui talenti, a prescindere da quel succederà a fine campionato. Oltre agli eventuali aggiustamenti per gestire il momento – Karsdorp resta l’opzione più concreta per gennaio, ma per giugno si continua a seguire il giovane terzino ...

La Gazzetta dello Sport

... non potrei mai valorizzare un giocatore a seconda di quanto vale al. È un problema di per ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La...... come quando Antonio rivela il mancato arrivo di Vialli alla Juve: "Ricordi Era il 1984 e le belle partite che avevi giocato con la maglia della Cremonese ti avevano fatto diventare un uomo, ... La Juve non si ferma: blindato Iling Junior, mossa Fresneda e Kiwior avanza Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Napoli in vetta, che mercato sarà L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda i precedenti: "Quando il Napoli è stato vicino allo scudetto, per tre volte il mercato di gennaio non ha portat ...