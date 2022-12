(Di venerdì 16 dicembre 2022) Unvibrante nelle emozioni e non solo:non mancherà di trarre il massimo da PS5 e dalle feature del controllerIl team di sviluppo Luminous Productions e il publisher Square-Enix hanno appena pubblicato un nuovoper, dedicandolo all’utilizzo che il gioco farà delle feature di. Sappiamo bene ormai quanto il colosso dei giochi di ruolo ami coccolare l’utenza Sony, ed è naturale che l’esclusiva (sul fronte console) tragga il massimo dal rivoluzionario controller del monolito bianconero delle meraviglie. Anche se non avete giocato l’ultima demo, molte dellevi saranno familiari visto l’utilizzo analogo in altri titoli per la console del titano cobalto. Un fascino tangibile: ilper ...

tuttoteK

...particolare per la software house nipponica ci sarà, ... Questo avamposto viene presentato comebastione dell'......palco dei TGA con un nuovo filmato a dir poco eccezionale e con'...16 abbiamo visto già molto e non è passato tanto dall'... Destiny 2 Lightfall The Last of Us Part I su PC il 3/3/2023... Forspoken: l’ultimo trailer mette in mostra le funzioni di DualSense