Flat tax a 85 000 euro | chi ci guadagna davvero

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A guardare solo i numeri, non ci sarebbero dubbi. Secondo una simulazione realizzato per Panorama dallo studio Di Tanno Associati, con 85.000lordi annui un lavoratore dipendente paga 30.333, un valore ben più alto rispetto ai 7.522di imposte pagate da un lavoratore autonomo che opera sotto il regime forfettario voluto dal governo Meloni nella manovra e con oltre cinque anni di attività (15% ditax). Il valore, poi si abbassa, a 2.507(5%) per i giovani con meno di cinque anni di servizio. Pallottoliere alla mano, il valore netto che un lavoratore si mette in tasca, oscilla tra i 54.667 di un dipendente e gli 82.493 di un giovane autonomo. Chi ha oltre cinque anni di anzianità prende comunque 77.478netti. Tanto per intenderci, per ...

La flat tax per i lavoratori autonomi al 15% fino ad un reddito di 85000 euro, l' innalzamento del contante a quota 5.000, il non obbligo dell'uso del pos fino a 60.000 euro ( cifra che forse verrà ...Per non dire della flat tax che al di là della dubbia costituzionalità sembra voler distinguere di nuovo il Paese in corporazioni e comunque dividerlo tra chi paga, spesso esageratamente, le tasse e chi no.