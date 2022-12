Agenzia askanews

"Tende a diminuire questa settimana il tasso di incidenza dei casi di- 19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa a 296 casi per 100.000 abitanti. Anche l'Rt ... Giovanni, nel consueto ...Vale per il, ma anche per questi virus. Sicuramente sarebbe un aiuto: è quello che ci ha ... Le cure possibili Come si cura questa influenza e chi deve fare più attenzione Secondo Giovanni, ... Covid, Rezza: sostanziale stabilizzazione situazione epidemiologica "Con l'influenza australiana sarà una stagione tosta". A dirlo è Fabrizio Pregliasco, professore associato di igiene generale e applicata all'università degli studi di Milano. Gli italiani a casa con ...Il presidente della regione sarà a Spirano per ringraziare medici e infermieri che hanno lottato contro il virus. Le associazioni protesteranno con un presidio: «É tra i responsabili del disastro». I ...