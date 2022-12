Agenzia askanews

Nella settimana 9 - 15 dicembre 2022 sono stati registrati 174.652 nuovi casi di- 19 con una variazione di -,0% rispetto alla settimana precedente quando si erano contari 221.154 nuovi positivi. Sono i dati del ministero della Salute relativi al monitoraggio della ...L'AQUILA - Sono 6402 (di cui 1075 reinfezioni) i casi positivi alregistrati tra il 10 e il 16 dicembre in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'...dei pazienti deceduti registra... Covid, -21% positivi in ultima settimana ma calano anche tamponi Calano i contagi (-21%) ma crescono i decessi (+4,8%). Tasso di positività al 16%. Ema: sono in sviluppo vaccini combinati Covid-influenza ...Rallenta la risalita delle nuove positività al virus Sars Cov 2 nell'area metropolitana di Bari dal 5 all'11 dicembre. Dopo il +9,2% della scorsa settimana, l’ultimo monitoraggio segnala una lieve cre ...