Conclusa la XVI Rassegna del Csv Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «Il terzo settore è la terza gamba della società, e non c’è sgabello che senza la sua terza gamba stia in piedi!»: con questa efficace metafora Chiara Tommasini, Presidente CSVnet – Associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, ha sottolineato l’importanza del volontariato per il Paese, intervenendo all’evento conclusivo della “provinciale del Volontariato e della Solidarietà” del Csv. D’altronde quella del volontariato è una forza che può contare in Italia su oltre sei milioni di volontari che svolgono un ruolo che, come riconosciuto nei giorni scorsi dal Presidente Sergio Mattarella ha un «valore inestimabile» perché «il volontariato – ha detto il Capo dello Stato – è espressione della solidarietà basata sulla consapevolezza di un destino comune a tutta l’umanità». Un ruolo riconosciuto a livello locale da ...