Combattere il doxxing è corretto | ma Musk ha esagerato

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il tracciamento dei voli aerei su siti specializzati come Flightradar24 è uno dei fenomeni più in voga su internet. Farlo è molto semplice, basta inserire il numero del volo che ci interessa per conoscerne il percorso e i tempi di percorrenza. Insomma, è facile e accessibile anche perché i dati sono pubblici e permettono di soddisfare le curiosità di milioni di persone. Questa estrazione di informazioni, inizialmente pensata per conoscere dove fosse l’aereo in coincidenza o per rispondere all’eterna curiosità sulla destinazione dell’aeroplano sopra la nostra testa, come spesso accade ha ben presto risposto anche ad altre esigenze. Come quella dei vari attivisti che, da tempo, hanno iniziato a monitorare i dati dei voli privati e a calcolarne i consumi, condividendo i risultati delle loro ricerche online. Chi è lo sviluppatore di @ElonJet Un esempio lampante di ...