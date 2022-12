Ammoniaca nei biscotti Oreo scoperta in un’azienda in Olanda | sul caso interviene Salvini

(Di venerdì 16 dicembre 2022)nei: sulesploso qualche giorno fa, è intervenuto anche il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Matteo. Al leader della Lega, poi ha risposto anche l’azienda olandese finita sotto accusa.neiininNei giorni scorsi è scattato l’allarme sui, prodotti nella fabbrica olandese Olam di Koog aan de Zaan. L’azienda è finita al centro di attacchi per l’uso di, dannosa per la salute. Secondo la testimonianza di un dipendente della fabbrica, “non è mai stata progettata per la lavorazione di grandi quantità di...

AgriFoodToday

L'inchiesta di un giornale olandese ha fatto emergere la presenza dibiscotti Oreo, utilizzata per conferire il classico colore nero. I biscotti Oreo conterrebbero tracce diIl tipico colore scuro degli Oreo deriverebbe in qualche modo dall'uso ...BISCOTTI Martedì scorso il giornale olandese Noordhollands Dagblad ha pubblicato un articolo in cui sostiene che "la fabbrica di cacao Olam di Koog aan de Zaan ha mescolato per anni ... "Dosi massicce di ammoniaca nei biscotti Oreo per renderli neri" Ammoniaca nei biscotti Oreo: nei giorni scorsi è scattata una polemica in una fabbrica olandese. Sul caso è intervenuto anche Salvini.L'ammoniaca nei dolci è all'ordine del giorno, nelle liste ingredienti del supermercato così come nei biscotti domestici, e non deve farvi paura.