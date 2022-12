Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022)DEL 15 DICEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO IN DIREZIONE NAPOLI; ATTENZIONE ANCHE SULLA A1NAPOLI, DOVE PER LAVORI IN CORSO CI SONO CODE TRA L’AREA SERVIZIO PRENESTINA E IL NODO CON LA A24-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE; SULLA STESSA-TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E CASTEL GIUBILEO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE SI ...