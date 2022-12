Traffico Roma del 15-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione mi trovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilData l’ora Ci sono rallentamenti con code su tutte le principali vie di accesso al centro città le maggiori difficoltà sulla Salaria penalizzata da un incidente interessata da incolonnamenti a partire da Monterotondo Scalo sino al bivio di via di vallericca ripercussioni e code sulla stessa via Di Valle Ricca e ancora sulla Salaria dobbiamo segnalare un altro incidente incidente che sta provocando code tra Settebagni e Castel Giubileo in direzione del centro ci troviamo all’altezza del raccordo anulare e questo incidente a causa di disagi per chi dal raccordo deve immettersi sulla Salaria in direzione del centro per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede incolonnamento in regione interna per ...