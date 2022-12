Strade – Roma Capitale e Rfi presentano i lavori di riqualificazione del sottopasso Turbigo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Completato il progetto di ristrutturazione,e sicurezza che ha interessato ilche collega Via Giolitti e via Marsala nell’area della Stazione Termini di. Ieseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e dal Dipartimento Csimu, per la pavimentazione, sono stati completati in anticipo sulla tabella di marcia e hanno interessato un tratto di strada di 210 metri, su due carreggiate. La ristrutturazione si è resa necessaria innanzitutto per la sicurezza dei senzatetto che utilizzavano il, mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità, ma anche per la presenza del traffico automobilistico, e del conseguente inquinamento ambientale. L’intervento è stato attuato anche ai fini della sicurezza dei pedoni più visibili con il ...