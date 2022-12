“Se mi lasci ti sposo” stasera su Rai 1 | trama | cast e curiosità

Non c'è due senza tre. Dopo Mai scherzare con le stelle e Tutta colpa della Fata Morgana , Matteo Oleotto torna alla serie Purché finisca bene . Dirige infatti il capitolo Se miti, in onda stasera 15 dicembre su Rai1 in prima visione assoluta. La trama si concentra su una coppia in crisi come tante, tenuta insieme da abitudini ma non da sentimenti. Persino dirsi ...I PROGRAMMI IN CHIARO Purché finisca bene " Se miti, ore 21:25 su Rai 1 Giulia e Marco, trentenni precari, escogitano uno stratagemma per ottenere regali dai parenti. Che c'è di nuovo, ...Il ciclo di Purché finisca bene, prosegue con una nuova storia all’insegna della commedia sentimentale e del lieto fine. Giovedì 15 dicembre 2022, alle 21:25, su Raiuno, va in onda Se mi lasci ti spos ...Giulia e Marco vivono infelicemente la loro relazione. I problemi economici impediscono ai due anche la rottura. Ma un giorno la giovane donna ha un’idea stramba e vincente ...