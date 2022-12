(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’arresto del cittadino libico Abu Agila Masud, accusato di aver costruito la bomba che il 21 dicembre 1988 distrusse un Boeing 747 Pan Am che volava su Lockerbie (Scozia) e uccise 270 persone, «conferma la necessità e l’utilità d’in Libia per individuare l’autore delladi». Così Giuliana Cavazza e Flavia Bartolucci, rispettivamente presidente onoraria e presidente dall’Avdau, l'Associazione per la verità sul disastro aereo di, commentano la notizia del fermo di Masud, avvenuto nei giorni scorsi, a distanza di 34 anni dall’esplosione. Nel giugno scorso, l’Avdau ha presentato un esposto per la riapertura delle indagini alla Procura di Bologna, che lo ha trasferito per competenza a Roma. Cavazza e Bartolucci sono convinte che le notizie della stampa internazionale debbano stimolare la ...

Panorama

... altrettanto grave, ma meno allarmante per gli 007 locali che lo passano alla...dibattito sul rispetto dei diritti umani nel suo territorio sia in un'intesa con la Ue sull'aviazione (...Con ancora in alto il grande Greg , che sarebbedi cominciare a considerare come uno ... L'indagine delladi Bruxelles ha sollevato il coperchio su ' diversi casi di corruzione'. Ad ... «Ora la magistratura italiana deve indagare sulla pista palestinese per la strage di Ustica» Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Sarà il Presidente del Senato Ignazio La Russa ad aprire, domenica 18 dicembre, il XXV Concerto di Natale nell'Aula di Palazzo Madama. (ANSA) ...