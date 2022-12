“Nulla di buono!” | Manila Nazzaro stronca Alfonso | fuoco e fiamme dopo la puntata VIDEO

Leggi su ck12

(Di giovedì 15 dicembre 2022)scaglia arco e frecce contro gli autori del GF Vip: la scelta diSignorini finisce in un processo mediatico. L’ex Miss Italiaè recentemente tornata in auge sui socialil picco di consensi al “GF Vip 6”.(fonte youtube)La bella conduttrice ha un nutrito fandom in rete, i #lavapiatters. I fan hanno infatti trasformato in un pregio assoluto la propensione alla pulizia e all’ordine di, sfruttata invece come pretesto per scherzi e frecciatine da parte degli ex compagni. In particolare, l’ex reginetta si è scontrata aspramente con Katia Ricciarelli, nonostante la precedente amicizia. La faida tra le due ha segnato profondamente la storia del “GF Vip 6”, nonché il vissuto ...