Mondiali nuoto vasca corta Melbourne 2022 | Martinenghi argento | “Speravo qualcosa di meglio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “di, alla fine non ne avevo più di così quindi sono arrivato molto più stanco di ieri a fine gara. Mi aspettavo un 55?8, è venuto fuori un 56?0”. Lo ha detto Nicolòdopo aver conquistato la medaglia d’nei 100 rana maschili aidiindi: “Sapevo che bisognava battere Fink, mi sono giocato le mie carte, magari non al, ma è comunque unmondiale – ha spiegato l’azzurro ai microfoni di Rai Sport – Non sono deluso, sono tranquillo, ora si va per i cinquanta”. Sesto posto in finale per l’altro azzurro in gara, Simone Cerasuolo: “E’ andata abbastanza bene, ho sbagliato l’uscita dal tuffo e ha ...