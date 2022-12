Lazio | contro l'Hatayspor gioca Maximiano

Così come ha fatto la, impegnata in questi giorni in una serie di amichevoli in riva al ... Il pronostico Nicola continuerà verosimilmente con gli esperimenti anchel'Alanyaspor, non ...Maurizio Sarri alla radio dellaha parlato così sulle condizioni di Sergej Milinkovic - Savic. Il Sergente è tornato in biancoceleste con un piccolo infortunio. Bottala Juventus all'...In Turchia non c'è solo la Lazio. Anche la Salernitana, così come il Napoli in precedenza, l'ha scelta come meta del ritiro invernale. Un buon momento per tornare ad allenarsi ...Prima intervista quella rilasciata dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra ...