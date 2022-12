Elon Musk fa causa allo studente che pubblicava su Twitter i voli del suo jet e gli chiude l’account | «È uno stalker pazzo»

(Di giovedì 15 dicembre 2022)sembra incassare male le critiche. Non gli è bastato, infatti, sospendere da, il social di cui è entrato in possesso,che tracciava i suoi spostamenti con il jet privato (a sottolinearne lo stridore con le dichiarazioni ecologiste del patron di Tesla). Il plurimiliardario ha anche deciso di denunciare lodella Florida che si celava dietro il profilo, Jack Sweeney. Ma la ragione, a suo dire, non risiederebbe in un bieco desiderio di vendetta. Sweeney sarebbe uno «» che l’altra sera avrebbe pedinato «un’auto con tre X a Los Angeles» pensando fosse quella di, a detta di quest’ultimo. Che assicura, senza aggiungere ulteriori dettagli: «Un’azione legale è stata avviata contro Sweeney e le ...

ha nuovamente venduto circa 22 milioni di azioni Tesla per un valore di 3,58 miliardi di dollari, secondo i documenti depositati mercoledì presso la Securities and Exchange Commission. Molto ...... Gasparin è convinto che i benefici di una fabbrica totalmente automatizzata continuino a essere inferiori alle attese: ricordiamo tutti quandosbottò quando non riusciva a risolvere i ... Elon Musk spodestato: chi è oggi l’uomo più ricco al mondo L’account era gestito da Jack Sweeney, uno ragazzo di 20 anni che studiava dell’University of Central Florida. La decisione è arrivato dopo un’aggressione che ha avuto come vittima uno dei figli del n ...Elon Musk denuncia lo studente che traccia la posizione del suo aereo, mentre Twitter vieta la condivisione dei dati personali in tempo reale.