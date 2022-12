DJI Mini 3 torna con un interno tutto nuovo | è il drone del futuro

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ildi DJI è pronto, ma non sarà come gli altri che abbiamo già avuto modo di conoscere precedentemente: riuscirà a differenziarsi di sicuro. Quali sono le sue caratteristiche? Sarà uno spasso da usare – Computermagazine.itDJI risul mercato, ma con grande stile Tanta attesa ripagata, e siamo contenti di questo: il DJI3 è finalmente ufficiale, e nonostante il il peso inferiore ai 249 grammi, che permette di sfruttare al massimo i vantaggi offerti dal regolamento europeo sui droni in vigore dal 31 dicembre 2020, è in grado di mettere a disposizione più di qualche funzionalità. Si sono preparati per ogni singola evenienza in questo caso. Fra le specifiche migliori a cui potremo accedere troviamo il sensore della fotocamera da 1/1.3? capace di riprese in 4K HDR e foto da 12MP, con ...