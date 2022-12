Capodanno 2023 a Roma | cosa fare la sera del 31 dicembre nella Capitale | eventi e concerti in programma

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La fine del 2022 è ormai alle porte e quest’anno i festeggiamenti per ilconsentiranno alle persone dire incontri con amici, familiari, conoscenti. Finalmente dopo le restrizioni dovute alla pandemia del Covid 19 l’arrivo delpotrà essere festeggiato in mezzo alla gente. Tanti gli appuntamentiti aper ladel 31. Tra gli altri:a Cinecittà World, a teatro con lo spettacolo di Enrico Brignano “Ma… diamoci del tu”,con “Ti racconto una storia”, Maxi concerto ai Fori Imperiali. Leggi anche: Natale 2022 ein provincia di Latina:e ristoranti Gli ...

RomaToday

Dopo aver annullato la tradizionale conferenza stampa di fine d'anno, il ricevimento die ... il presidente 'con tutta probabilità' farà il suo speech a inizio. L'assenza agli eventi ...... FIRENZE Teatro Verdi (recupero del 22 e 23 novembre) 22 dicembre 2022 ALESSANDRIA Teatro Alessandrino 31 dicembre 2022 BRESCIA Gran Teatro Morato ( evento di) 28 e 29 gennaio... Capodanno 2023, tutti gli eventi in programma a Roma I mercatini di Piazza della Città Vecchia, una crociera sulla Moldova, un workshop sul cristallo di Boemia. La capitale ceca sotto la neve diventa ancora più romantica e fiabesca. Ma c'è spazio anche ...Possibile qualche minuto contro il Psv per riprendere confidenza, l’idea è di rientrare fin da subito come titolare. E nel frattempo i rossoneri lavorano per un ...