Calcio | Mondiali 2022 | lo strano caso di Karim Benzema Tornerà in Qatar?

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La Francia ieri ha battuto 2-0 il Marocco in semifinale, conquistando, per la seconda volta consecutiva, l’accesso alla finale deidi. La banda di Didier Deschamps contro l’Argentina andrà a caccia della doppietta, che sarebbe un colpaccio clamoroso nonostante i tantissimi infortuni che ci sono stati nel passato recente. Uno su tutti quello diche ha dovuto salutare la squadra proprio alla vigilia del debutto iridato. Il fenomeno del Real Madrid però è ancora nella lista e potrebbe addirittura essere schierato secondo il regolamento. Il Pallone d’Oroindomenica? Molto probabilmente sì, ma non per giocare: l’attaccante dovrebbe essere in tribuna, con il sogno di partecipare alla festa per il titolo. Foto: Lapresse