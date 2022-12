Buddismo e media digitali | sacralità e conoscenza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La religione offre numerosi spunti per rappresentare idee e modi di intendere il mondo. I principi dei culti orientali sono diventati noti in tutto il mondo con disegni e raffigurazioni di concetti che richiamano lae la. Infattitrovano un punto di incontro in opere di creativi che abbracciando

PRESSENZA – International News Agency

... ben tre punti percentuali in più rispetto allaeuropea: la società ha rinunciato all'apporto ... gli studenti non faranno sedute di mindfulness, una pratica di meditazione ispirata al,...... già molto diffusi nel periodo Edo tra il XVII e il XIX secolo sotto la spinta delche ... ferro, zolfo e radio, a una temperatura che insupera abbondantemente i 25 gradi. Atterrati a ... Ecologia buddhista per cambiare il nostro modo di vedere il mondo. Intervista a Gloria Germani Papa Francesco è «vittima della propaganda» occidentale e del pressing «dei mass media». Dopo la reazione del Cremlino alle parole di Papa Francesco, non ...