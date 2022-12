Bernini | “Sì a fondo per abbattere affitti degli studenti universitari fuori sede”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il ministero dell'Università e della Ricerca ha "intenzione di dare parere favorevole" agli emendamenti della Legge di bilancio che puntano adle spese per l'affitto per gli. Lo ha detto oggi nel question time il ministro per l'Università e la Ricerca, Anna Maria. L'articolo .

Agenzia ANSA

2022 - 12 - 15 15:58:40: sì aper abbattere affitti fuori sede Il ministero dell'Università e della Ricerca ha 'intenzione di dare parere favorevole' agli emendamenti della Legge di bilancio che puntano ad ...... il ministro dell'Università Anna Mariaannuncia l'intenzione di "mettere a disposizione ... vogliamo istituire unche dovrebbe coprire una platea di 10mila beneficiari". Bernini, 50 milioni al fondo per la ricerca industriale (ANSA) - ROMA, 14 DIC - Un fondo per la ricerca industriale, gestito in concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziato quest'anno con 50 milioni di euro, che saliranno a 250 m ...Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...