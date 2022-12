Sparatoria a Fidene | il gip | ' Da Campiti una lunga pianificazione di omicidi'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un delitti premeditato: il gip di Roma, al termine dell'interrogatorio, ha convalidato il fermo per Claudio, l'uomo che ha ucciso quattro donne a. Nei confronti del 57enne, accusato ...

Un delitti premeditato: il gip di Roma, al termine dell'interrogatorio, ha convalidato il fermo per Claudio Campiti, l'uomo che ha ucciso quattro donne a. Nei confronti del 57enne, accusato anche del ferimento di altre due persone, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere . 'Deve ritenersi che il gravissimo episodio dell'11 ...Leggi anche >Roma, simboli nazifascisti sul profilo Fb del killer. Scriveva: 'Mi tengono al buio, si spara meglio' Il movente L'interrogatorio di convalida del fermo del Killer di...Claudio Campiti, il 57enne che ha compiuto la strage domenica a Fidene, uccidendo quattro donne e ferendo altre due persone nel corso di una riunione di condominio, nel primo confronto con i ...Il gip di Roma, al termine dell'interrogatorio, ha convalidato il fermo per Claudio Campiti, l'uomo che ha ucciso quattro donne a Fidene.