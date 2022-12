Qatargate | ' parte soldi a Panzeri e Kaili emessa in Belgio' Perché è importante

...di aver dispensato mazzette e regali importanti per ottenere un trattamento di favore dadel ... la versione di Giorgi: "Quelle Ong servono per far girare i soldi" Francesco Giorgi e il: ...La rivelazione del quotidiano belga L'Echo. Quest'aspetto potrebbe consentire un progresso ulteriori nell'inchiesta della ...Per gli inquirenti è importante per capire da dove arrivano i soldi. Giorgi starebbe collaborando con la procura ...Nella maxi inchiesta della Procura belga sul Qatargate e sulla presunta corruzione di cui sarebbero stati destinatari Eva Kaili e Antonio Panzeri spunta anche il Marocco nelle carte dell’indagine dei ...