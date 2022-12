Piemonte | nei primi 9 mesi l’export sfiora 50 miliardi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) TORINO – Neinovedel 2022 il valore delle esportazionisi si è attestato a 49,9di euro, segnando una espansione del 18,1% rispetto all’analogo intervallo del 2021, periodo in cui si era registrata la ripresa delle esportazioni post restrizioni Covid. Nel periodo gennaio-settembre 2022, la crescita su base annua delè molto sostenuta (+21,2%) e diffusa a livello territoriale, seppure con intensità diverse: l’aumento delle esportazioni è molto elevato per le Isole (+69,2%), intorno alla media nazionale per il Centro (+23,9%) e il Nord-ovest (+20,2%), relativamente più contenuto per il Nord-est (+17,7%) e il Sud (+15,3%). E’ quanto rileva Unioncamere. Grazie alla performance evidenziata dalle vendite oltre confine, anche nel periodo ...

... per l'aria calda in arrivo da sud in quota e un cuscinetto di aria fredda invece presente... Il centro funzionale di Arpaha emesso un' allerta gialla per neve sulle zone meridionali e ...... con superamenti della soglia 1bacini centro - occidentali etratti montani appenninici. ... Fiocchi fino a fino a quote di collina ine sul nord - ovest della Lombardia, in parte fino ...Fase clou giovedì pomeriggio-sera con neve in Piemonte, a tratti anche sulla Lombardia occidentale. GIOVEDI' NEVE A TRATTI IN PIANURA SU PARTE DEL NORDOVEST - Perturbazione in arrivo con fase clou del ...2' di lettura 14/12/2022 - “È alle fasi conclusive l’iter del progetto per la realizzazione della ciclovia nazionale Monte Argentario-Civitanova Marche, con un tratto che attraverserà l’Umbria per cir ...