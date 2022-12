Noie fisiche per Milinkovic | Chiesa | Quagliarella e Bonucci

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Lazio in apprensione per-Savic Mister Sarri oggi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, svelando le ultime sulle condizioni di-Savic. Il centrocampista serbo infatti è alle prese con un problema alla caviglia rimediato al Mondiale in Qatar. Le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti: “ha un problema alla caviglia che lo costringe a lavorare poco, la priorità è metterlo nelle condizioni di lavorare, spero serva meno tempo possibile”. Juventus: si fermanoNote dolenti in casa bianconera, infatti si sono fermati Federicoe Leonardo. Per entrambi niente trasferta a Londra, dove la Juve sabato giocherà l’amichevole contro l’Arsenal. Per il centrocampista offensivo si tratta ...

Martina Mosetti è efficace soprattutto in difesa, e la Delser va, nonostante la giornata non eccezionale al tiro di Giorgia Bovenzi, reduce da, seppur vincente nel duello con l'altro ...1 E' stato tutt'altro che un autunno semplice, per Abdelhamid Sabiri. Le, il nuovo allenatore della Sampdoria Stankovic che gioca senza mezzali né trequartista, le illazioni dei tifosi che lo accusavano di 'mondialite' , ovvero di fingere un infortunio per ... Neanche il tempo di analizzare la sconfitta con la Roma di sabato pomeriggio che per il Circolo La Nebbia Cus Molise è di nuovo campionato. E la trasferta ...