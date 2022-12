Manovra | Bruxelles promuove l’Italia con riserva

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nellaeconomica delci sono misure che “non sono in linea” con le raccomandazioni della Commissione europea sulla lotta all’evasione fiscale. Cosìsulla legge di bilancio del nostro Paese che il Governo Meloni ha varato e che il Parlamento è chiamato a emendare e approvare entro il 31 dicembre 2022. I punti dolenti per la Commissione sono almeno tre. Innanzitutto la disposizione, nel testo della, che innalza il tetto per le transazioni in contanti da 2mila a 5mila euro nel 2023. In secondo luogo la misura “equivalente a un condono” di cancellazione dei debiti fiscali inferiori a 1.000 euro relativi al periodo che va dall’anno 2000 al 2015. Infine il limite a 60 euro per rifiutare pagamenti elettronici senza sanzioni. La Commissione, inoltre, mette in discussione “il rinnovo, con ...