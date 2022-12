Lufthansa vuole Ita | Grande chance La trattativa decolla

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Secondo l'amministratore delegato diCarsten Spohr, il colosso tedesco dell'aviazione è ancora molto interessata a rilevare la compagnia aerea italiana Ita Airways. Non è "un segreto che l'Italia sia uno dei mercati più importanti per noi e che stiamo già trasportando più persone dagli Stati Uniti in Italia che in Germania", ha detto Spohr al settimanale "Die Zeit" e ha aggiunto: "L'Italia è economicamente forte e una destinazione turistica attraente". Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

Intantochiudere la partita Nella guerra dei cieli, il ceo diSpohr Zeit ribadisce l'interesse per l'acquisizione di Ita. "Questo passo aprirebbe non solo a, ma ...... per la privatizzazione di Ita torna in pista la. La compagnia tedesca, prima alleata con ... Il governopoi rimescolare le carte anche sul fronte della siderurgia. Acciaierie d'Italia ... Lufthansa vuole Ita. Il ceo Spohr: L'acquisizione apre nuove possibilità La trattativa "non solo aprirebbe nuove prospettive nel settore dell'aviazione per Lufthansa, ma anche per Ita e per l' Italia ...La messa a punto della bozza dei patti parasociali per arrivare all’intesa con Lufthansa si sta rivelando particolarmente laboriosa, ma è il passaggio obbligato perché la ...