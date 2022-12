La top 10 delle canzoni natalizie | in cima alla lista un classico controverso

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il successo del 1987 dei Pogues e di Kirsty MacColl ha ottenuto oltre la metà dei voti, seguito da Last Christmas, brano del 1984 degli Wham! Fairytale of New York, di The Pogues e Kirsty MacColl, è stata nominata la canzone natalizia più popolare. La classificaUno studio condotto su 2.000 adulti ha visto la canzone preferita del 1987 conquistare oltre la metà dei voti (55%), davanti a Last Christmas degli Wham! Il terzo posto è andato a Driving Home for Christmas di Chris Rea, mentre White Christmas, di Bing Crosby, si è piazzata subito dopo. Michael Bublé ha conquistato il quinto posto con la sua versione del 2011 di It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas. Tuttavia, ilnatalizio di Mariah Carey, All I Want for Christmas, è riuscito a piazzarsi solo al sesto posto della top ...