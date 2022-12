Kyma Mobilità ascolta i cittadini

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nelle mattinate di questa settimana operatori di una società specializzata stanno effettuando interviste aiche utilizzano i servizi di, sia il trasporto pubblico locale che i parcheggi a sosta tariffata. Scopo dell’iniziativa è verificare il grado di soddisfazione degli utenti, quella che nel marketing è nota “customer satisfaction”, anche al fine di aggiornare la Carta della. «Per– ha commentato il Presidente Alfredo Spalluto – è fondamentalere le opinioni deisui nostri servizi e, soprattutto, i loro consigli per migliorarli. Infatti la mission aziendale è, in linea con la policy dell’Amministrazione Melucci, riuscire a fornire servizi efficienti in grado di soddisfare le ...

Cronache Tarantine

ricorda che nel parcheggio "Ex Artiglieria" dila prima ora di sosta al parcometro si paga solo 50 centesimi, mentre in seguito verrà applicata la tariffa ordinaria di 1 ...... il patrocinio del Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole,,... Kyma Mobilità intervista i cittadini per verificare il grado di soddisfazione In evidenza