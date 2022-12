ilgazzettino.it

Un ponte essenziale per il rifornimento delle forze russe che occupano la città di Melitopol, nel sud dell'Ucraina, è stato preso di mira da attacchi durante la notte, secondo quanto riferiscono sia i ...Le autorità ucraine hanno scoperto una camera che i russi usavano per detenere e torturare i bambini durante l'occupazione di Kherson. Lo ha riferito Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani ... Guerra Ucraina, Kiev: «Scoperta camera di tortura per bambini a Kherson» Roma, 14 dic. (LaPresse) - Le autorità ucraine hanno reso noto di aver scoperto una stanza che i russi usavano per detenere e torturare i bambini durante ...Le autorità ucraine hanno scoperto una camera che i russi usavano per detenere e torturare i bambini durante l'occupazione di Kherson. Lo ha riferito Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani d ...