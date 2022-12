Juventus | noie muscolari per Chiesa e Vlahovic | saltano l’amichevole contro l’Arsenal

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Niente amichevole a Londrail 17 dicembre per Federicoe Dusan. I due attaccanti della, infatti, negli scorsi giorni hanno accusato dei fastidie così lo staff tecnico bianconero ha deciso di lasciarli precauzionalmente a riposo., dunque, proseguiranno la preparazione con una tabella personalizzata e mister Massimiliano Allegri conta di riaverli a disposizione per la ripresa del campionato, con la garala Cremonese della sedicesima giornata fissata per il 4 gennaio. SportFace.

Fantacalcio ®

Mancano ancora tre settimane alla ripresa del campionato dopo la sosta mondiale ma è allarme rosso per la. Pogba non recupera, Cuadrado alle prese conal ginocchio, Chiesa fermato da un problemino muscolare, Vlahovic ancora con la pubalgia, gli argentini e Rabiot rientreranno tra fine mese e ...Wojciech Szczesny , per gli amici Tech, sta vivendo uno dei suoi migliori momenti di forma, se non il migliore in assoluto. Protagonista, nonostante dellefisiche, con lain Serie A , sta strappando applausi e consensi anche nella spedizione di Qatar 2022 . Saracinesca Szczesny, guardiano della miglior difesa di Serie A Al netto di qualche ... Juventus, problemi alla caviglia per Chiesa: le ultime Paul Pogba rientrerà a fine gennaio, Federico Chiesa sarà sottoposto ad esami nelle prossime ore: i bianconeri che possono saltare il rientro ...Tra italiani, giocatori già eliminati dal Mondiale e quelli invece ancora in corsa, Allegri deve aspettare per riavere la rosa al completo. Fari puntati sul serbo, che in Qatar è stato alle prese con ...