Iran | sospesa temporaneamente esecuzione condanna Sadrat

L'esecuzione della condanna a morte per il 23enne Mahan Sadrat Marni è stata sospesa fino ad un ulteriore riesamine del caso da parte della corte suprema iraniana. Sadrat, che non ha avuto accesso ad un avvocato, era stato processato lo scorso 3 novembre, un mese dopo il suo ... Iran, sospesa la condanna a morte di un manifestante. Tajani: "Convocherò l'ambasciatore iraniano" Iran, dagli spari alla folla fino alle esecuzioni Il governo ... la Bbc Persia riporta in merito: "La decisione di sospendere l'esecuzione della condanna a morte è stata emessa dalla Corte suprema".L'esecuzione della condanna a morte per il 23enne Mahan Sadrat Marni è stata sospesa fino ad un ulteriore riesamine del caso da parte della corte suprema iraniana. (ANSA)