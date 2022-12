Iran | arrestati reporter e cameramen occidentali

Dal settembre scorso sono 70 i giornalisti e gli operatori dell'informazione,in, circa la metà sono stati rilasciati su cauzione - Poche scarne righe, in cui viene data la notizia ...... non possono nemmeno trovare soccorso negli ospedali per paura di essere. La Repubblica islamica sta anche colpendo duramente le minoranze etniche dell'. Lo scorso 30 settembre, il ...Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia, pubblica ogni giorno su Twitter le foto e le storie dei manifestanti arrestati, torturati o uccisi dal regime teocratico ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-4cd9c80a-e3fb-b0f8-ea9-699170559b9 ...