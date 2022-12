Influenza | allarme di Federfarma | antibiotici e sciroppi introvabili in farmacia ' Emergenza soprattutto per i bambini'

Farmaci carenti e boom di contagi da. Per le farmacie è la tempesta perfetta: la domanda è schizzata, mentre la produzione di ... A dare l'è Eugenio Leopardi , presidente di Federfarma ...... anche visto l'elevato flusso di viaggiatori legato all'evento sportivo, non di un. Insieme ... Ma che cos è la Mers odel cammello Che cos'è la Mers La Mers è una patologia causata da ...Influenza, pronto soccorso allo stremo. I medici: L'epidemia è in fortissima ascesa, il picco si raggiungerà intorno a Natale o dopo ...Dopo la fine della politica Zero Covid in Cina, i tamponi non sono più obbligatori. Ci si isola a casa se positivi: così molti locali chiudono, i centri commerciali sono vuoti, le scuole lavorano da r ...