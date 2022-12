Corruzione all' Europarlamento | voi siete sorpresi?

... nei primi interrogatori effettuati dall' Ufficio centrale per la repressione della, ... L'eurodeputato, comunque, è stato ieri sospeso sia dal gruppo'Europarlamento cui appartiene, i ......di rilievo"'interno dell'istituzione europea Nel documento delle autorità giudiziarie belghe, che cita "la presunzione d'innocenza" degli indagati, si specifica che si procede per "di ...Rimossa la vicepresidente Eva Kaili, arrestata per lo scandalo delle presunte tangenti per influenzare il Parlamento europeo. L’europarlamentare italiano, non indagato, è nel mirino per una mail in di ...Gomez spiega: “L’inchiesta belga con perquisizioni all’interno del Parlamento europeo in Italia ... contenente un emendamento secondo cui ai condannati definitivi per corruzione si tornerà ad ...