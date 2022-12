Bianca Atzei | il monologo a “Le Iene” | “Un sogno che si realizza dopo un figlio perduto”

Comincia così il commovente monologo di. La cantante è arrivata agli sgoccioli e nell'ultima puntata andata in onda a Le Iene ha raccontato quali sono state le sue difficoltà sia prima che durante la gravidanza. 'Ma anziché ...parla della sua gravidanza. Ospite della trasmissione televisiva "Le Iene" ha parlato dell'attesa di diventare mamma L'articolo: gravidanza, figlio, compagno Stefano Corti ...Dopo tre anni di tentativi e sofferenze, fra cui anche un aborto, la cantante e il compagno Stefano Corti sono pronti a diventare genitori e non vedono l’ora di stringere fra le braccia il piccolo Noa ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Bianca Atzei a Le Iene ha parlato delle difficoltà vissute per diventare mamma VIDEO ...