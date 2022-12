Barcellona | omicidio Ciatti | confermata in appello la condanna di 15 anni di reclusione a Bissoultanov

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)dopo la scarcerazione in Spagna venne arrestato in Germania, su mandato di cattura internazionale, ed estradato in Italia. Nel dicembre 2021 la Corte d'assise di Roma lo aveva scarcerato esuccessivamente si era costituito in Spagna per poi rendersi nuovamente latitante. L'articolo proviene da Firenze Post.

Durante il processo dicelebrato lo scorso novembre, i familiari di Niccolò Ciatti ... cercando di convincere i giudici a derubricare l'accusa davolontario acolposo. ...Le richieste della difesa - Al processo dil'avvocato Agnese Usai, legale della famiglia ... mentre la difesa di Bissoultanov aveva chiesto la derubricazione dell'accusa da...Bissoultanov dopo la scarcerazione in Spagna venne arrestato in Germania, su mandato di cattura internazionale, ed estradato in Italia. Nel dicembre 2021 la Corte d'assise di Roma lo aveva scarcerato ...E' stata confermata anche in appello la condanna a 15 anni di reclusione per Rassoul Bissoultanov, il 30enne ceceno condannato in primo grado dal Tribunale di Girona in Spagna per l’omicidio volontari ...